В Самаре 88-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе

В Самаре 11 мая вечером 55-летний водитель Renault Logan сбил 88-летнюю женщину на регулируемом пешеходном переходе. Это произошло в 17:50, когда пенсионерка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. После аварии женщине назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.