Полиция Сочи выявила 44 нелегальных мигранта в ходе рейда

Более 80 человек из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана были доставлены в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что 28 иностранцев находятся в России нелегально, а еще 16 человек нарушили установленные правила пребывания в стране. Кроме того, правоохранители выявили трех работодателей, использовавших труд нелегалов.
В отношении всех иностранцев и их нанимателей составлены административные протоколы. Как сообщили в полиции Кубани, нарушителям предстоит выплатить штрафы, после чего их депортируют за пределы Российской Федерации.