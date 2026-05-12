Полиция Сочи выявила 44 нелегальных мигранта в ходе рейда

Более 80 человек из Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана были доставлены в отдел полиции. В ходе разбирательства выяснилось, что 28 иностранцев находятся в России нелегально, а еще 16 человек нарушили установленные правила пребывания в стране. Кроме того, правоохранители выявили трех работодателей, использовавших труд нелегалов.