Наркоконтроль задержал школьника за закладки в Лидском районе

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Оперативники наркоконтроля Гродненской области задержали восьмиклассника за незаконный сбыт психотропов, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что интернет-разведка подразделения наркоконтроля выявила в Лидском районе предложения купить запрещенные вещества. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий был задержан распространитель.

Оптовым курьером оказался 14-летний житель Лиды. Он проработал на наркомаркет меньше месяца.

«Восьмиклассник нашел предложение “быстрого и легкого заработка” менее месяца назад в интернете и захотел обогатиться», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что у парня был обнаружен особо опасный психтроп. Всего изъято, в том числе из тайников, более 400 грамм вещества 4-СМС.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Восьмикласснику грозит до 15 лет лишения свободы, поскольку за незаконный сбыт наркотиков ответственность наступает с 14-летнего возраста.

В милиции напомнили родителям, что надо обращать внимание на появление у ребенка новых гаджетов и других дорогих вещей, а также крупных сумм наличности — это повод для серьезного и откровенного разговора.