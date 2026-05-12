Дочь староверов в Красноярском крае через суд доказала факт своего рождения

Сибирячка больше двух десятилетий жила без документов. Когда они все-таки потребовались, девушке пришлось в суде доказать факт своего рождения на севере Красноярского края.
Назаровский городской суд рассмотрел дело по иску 22-летней жительницы региона, которая рассказала, что родилась она в домашних условиях в отдаленном и труднодоступном месте на территории Туруханского района.
Связь с малонаселенной деревней, о которой идет речь, ограничена, в частности, из-за разлива рек. В ней нет ни медицинских, ни образовательных учреждений. Нет у нее даже официального статуса населенного пункта. А живут там староверы, которые в силу религиозных убеждений не заботятся о регистрации рождения детей.
Ребенок не посещал детский сад, не ходил в школу. Если требовалась медицинская помощь, ее можно было получить в амбулатории одного из близлежащих сел района — Ворогово. Именно там на девочку завели медицинскую карту — единственный документ, имевшийся у нее с тех пор.
Между тем отсутствие актовой записи и свидетельства о рождении мешает сибирячке получить паспорт, оформить медицинскую страховку и прочие документы. Поэтому девушка обратилась в суд.
Выслушав рассказ истицы и показания свидетелей, оценив представленные доказательства (упомянутую медицинскую карту), суд счел достаточными основания для установления факта рождения гражданки. Ее требования удовлетворены.