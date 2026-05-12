В соседних с Пермским краем регионах объявлена «Беспилотная опасность»

В Пермском крае режим «Беспилотная опасность» объявили в 12:35. Позже, в 13:07, в регионе ввели план «Ковёр». В 13:20 Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту «Большое Савино» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полётов.