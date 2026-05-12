Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В соседних с Пермским краем регионах объявлена «Беспилотная опасность»

Жителей просят быть внимательными и сохранять спокойствие.

Режим «Беспилотная опасность» объявили в соседних с Пермским краем регионах.

Так, сигнал начал действовать на территории Татарстана (в 7:17), Удмуртской Республики (в 10:15), Оренбургской области (в 11:18), Республике Башкортостан (в 12:11) и Челябинской области (в 12:25).

В Пермском крае режим «Беспилотная опасность» объявили в 12:35. Позже, в 13:07, в регионе ввели план «Ковёр». В 13:20 Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту «Большое Савино» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полётов.