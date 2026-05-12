На юго-западе Москвы уроженец Гвинеи убил отца, сломав ему гортань

В одной из квартир на улице Обручева на юго-западе Москвы мужчина нанес смертельные травмы собственному отцу. 68-летний пострадавший был экстренно доставлен в больницу с переломом гортани, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.
Несмотря на реанимационные действия, пострадавший скончался в медицинском учреждении.
По данным телеграм-канала «112», оба участника конфликта являются выходцами из Гвинеи. Погибший Сидибе Бани работал в столичной строительной компании, тогда как его подозреваемый в убийстве сын нигде не работал. По предварительным данным, мужчина пришел в квартиру отца, где между родственниками произошел конфликт, закончившийся причинением смертельных травм.