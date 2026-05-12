На юго-западе Москвы уроженец Гвинеи убил отца, сломав ему гортань

В Москве бытовой конфликт между иностранцами закончился трагедией. Безработный мужчина нанес тяжелые травмы своему 68-летнему отцу, уроженцу Гвинеи. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В одной из квартир на улице Обручева на юго-западе Москвы мужчина нанес смертельные травмы собственному отцу. 68-летний пострадавший был экстренно доставлен в больницу с переломом гортани, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.

Несмотря на реанимационные действия, пострадавший скончался в медицинском учреждении.

По данным телеграм-канала «112», оба участника конфликта являются выходцами из Гвинеи. Погибший Сидибе Бани работал в столичной строительной компании, тогда как его подозреваемый в убийстве сын нигде не работал. По предварительным данным, мужчина пришел в квартиру отца, где между родственниками произошел конфликт, закончившийся причинением смертельных травм.