Над Ульяновской областью уничтожили два дрона

САРАТОВ, 12 мая — РИА Новости. Средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над Ульяновской областью, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два вражеских БПЛА над территорией Ульяновской области. Место падения зафиксировано на территории Старокулаткинского района. Пострадавших и повреждений имущества нет», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».
Он добавил, что на месте падения работают спецслужбы.
