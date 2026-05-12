Крымчанка получила 8 лет колонии за убийства сожителя ножом

Жительница Симферопольского района проведет 8 лет в колонии за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, женщина во время ссоры дважды ударила мужчину ножом — в живот и грудь. От полученных ранений он скончался.
Женщину задержали сотрудники полиции. Суд признал ее виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
