Туши овец всплыли в пруду в Волгоградской области

ЧП произошло в Новоаннинском районе.

В Новоаннинском районе Волгоградской области из пруда подняли туши овец, утонувших еще зимой.

В Черкесовском поселении отара вышла на неокрепший лед. Лед не выдержал веса животных — овцы провалились в воду. Сильный запах от водоема заставил жителей обратиться в администрацию за помощью. Владельца овец обязали извлечь туши.

На данный момент все тела подняты из воды, — пишет популярный районный паблик. Точное число погибших животных не называется.

Власти района отмечают, что ситуация находится под контролем.

