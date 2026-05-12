38 ДТП с участием детей было зарегистрировано на дорогах Нижнего Новгорода с начала года

38 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков было зарегистрировано на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. В результате данных аварий 42 ребенка получили травмы различной степени тяжести, сообщили в МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
«В результате собственной неосторожности пострадали шестеро несовершеннолетних — дети переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», — говорится в публикации.
По информации сотрудников полиции, больше всего детей пострадали на дорогах Автозаводского района — 12 несовершеннолетних. В Нижегородском — девять детей, в Приокском — семь, в Сормовском — пять, в Ленинском — пять, в Московском двое, в Советском — двое.
«Единственный район города, в котором не зарегистрированы ДТП с участием несовершеннолетних — Канавинский. Впереди каникулы, и дети получат много свободного времени, поэтому рекомендуем родителям усилить контроль за поведением детей», — напомнили жителям.
Ранее сообщалось, что водитель скутера опрокинулся на дороге в Дивеевском округе.