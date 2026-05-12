В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей — приговор

В 2022 году 37-летний мужчина вместе с подельником создали фирму по строительству и ремонту домов и заборов. Они заключили договоры с 11 гражданами, при этом даже не имея возможности проводить строительные работы, указали в прокуратуре.
Получив от заказчиков более 17 млн рублей, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что за незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом предстанет 49-летний обвиняемый. С февраля 2020 года по март 2023 года мужчина под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.