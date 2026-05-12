В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей — приговор

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В Керчи к пяти годам колонии приговорили директора фирмы, который похитил у клиентов 17 млн рублей под предлогом строительства домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

В 2022 году 37-летний мужчина вместе с подельником создали фирму по строительству и ремонту домов и заборов. Они заключили договоры с 11 гражданами, при этом даже не имея возможности проводить строительные работы, указали в прокуратуре.

Получив от заказчиков более 17 млн рублей, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что за незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом предстанет 49-летний обвиняемый. С февраля 2020 года по март 2023 года мужчина под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше