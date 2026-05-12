В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей — приговор

Ранее сообщалось, что за незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом предстанет 49-летний обвиняемый. С февраля 2020 года по март 2023 года мужчина под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.