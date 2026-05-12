17 человек осудили за подпольные игровые клубы в Перми

В операции по задержанию участвовали больше 50 человек.

17 человек осудили за организацию подпольных игровых клубов, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

С сентября 2022 по декабрь 2024 года фигуранты держали под контролем четыре нелегальных клуба в Перми и Краснокамске. Группа состояла из четырёх мужчин (двое из них были организаторами) и 13 женщин — они работали операторами и администраторами.

Клубы работали для избранных: попасть могли только те, кто заранее зарегистрировался, предъявил паспорт и получил персональный шестизначный номер. На входе не было никаких вывесок. Игровой процесс шёл через интернет, посетителям бесплатно наливали напитки.

В операции по задержанию участвовали больше 50 человек из МВД, Росгвардии и СК. Изъяли 59 компьютеров, телефоны и более миллиона рублей наличными.

Организаторам дали 2 года 4 месяца и 2 года 1 месяц колонии общего режима. Остальные участники отделались крупными штрафами. Приговор не вступил в силу.