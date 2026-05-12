Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-спикера парламента и экс-советника губернатора осудили в Красноярском крае

В Красноярске суд огласил приговор по резонансному уголовному делу зампредседателя законодательного собрания края Сергея Натарова, его сына Антона — бывшего советника губернатора и еще 10 фигурантов.

Источник: Российская газета

В Красноярске суд огласил приговор по резонансному уголовному делу зампредседателя законодательного собрания края Сергея Натарова, его сына Антона — бывшего советника губернатора и еще 10 фигурантов.

Отец и сын Натаровы, а также их подельники обвиняются в незаконном создании юридического лица, отмывании денег, приобретенных преступным путем, в особо крупных растратах.

Речь идет, в частности, о хищениях в период северного завоза.

Натаровы в составе организованной группы легализовали деньги, приобретенные благодаря преступлениям в отношении нескольких ООО на севере Красноярского края. В объединенной пресс-службе судов региона назвали сумму хищений — свыше 90 миллионов рублей.

Суд дал каждому из Натаровых 14 лет лишения свободы со штрафом в четыре миллиона рублей. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.