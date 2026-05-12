Вице-спикера парламента и экс-советника губернатора осудили в Красноярском крае

В Красноярске суд огласил приговор по резонансному уголовному делу зампредседателя законодательного собрания края Сергея Натарова, его сына Антона — бывшего советника губернатора и еще 10 фигурантов.
Отец и сын Натаровы, а также их подельники обвиняются в незаконном создании юридического лица, отмывании денег, приобретенных преступным путем, в особо крупных растратах.
Речь идет, в частности, о хищениях в период северного завоза.
Натаровы в составе организованной группы легализовали деньги, приобретенные благодаря преступлениям в отношении нескольких ООО на севере Красноярского края. В объединенной пресс-службе судов региона назвали сумму хищений — свыше 90 миллионов рублей.
Суд дал каждому из Натаровых 14 лет лишения свободы со штрафом в четыре миллиона рублей. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.