Уголовное дело возбудили после жалоб воронежцев, живущих в доме с плесенью

Следователи СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений о разрушающемся многоквартирном доме в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом рассказали в региональном СУ СКР во вторник, 12 мая.
Жилое здание находится на улице Электросигнальной. По словам горожан, кровля дома протекает, а в квартирах образуется сырость и плесень, что негативно сказывается на состоянии здоровья жильцов. Воронежцы жалуются на бездействие управляющей компании и ненадлежащее содержание общедомового имущества.
Сейчас следователями СК выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств и причин произошедшего, а также принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан.