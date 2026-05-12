Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Санкт-Петербурга вез через Воронежскую область почти 3 кг наркотиков

Наркокурьеру грозит до 20 лет колонии за незаконную перевозку крупной партии «дури» через Воронеж.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Воронежской области задержали наркокурьера. На 752-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Тойота Харриер». У 38-летнего пассажира из Санкт-Петербурга в рюкзаке обнаружили шесть свертков с порошком. Экспертиза показала, что изъятое является метилэфедроном — бщей массой 2,9 кг.

— Задержанный признался, что нашел предложение о «легком заработке» в мессенджере. За перевозку запрещенного груза из Санкт-Петербурга в Новороссийск ему заплатили 100 тыс рублей. Наркокурьер должен был доставить партию на юг для дальнейшей реализации через систему тайников-закладок. Фигурант находится в изоляторе временного содержания. За перевозку запрещенных веществ в особо крупном размере мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.