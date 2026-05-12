Житель Санкт-Петербурга вез через Воронежскую область почти 3 кг наркотиков

— Задержанный признался, что нашел предложение о «легком заработке» в мессенджере. За перевозку запрещенного груза из Санкт-Петербурга в Новороссийск ему заплатили 100 тыс рублей. Наркокурьер должен был доставить партию на юг для дальнейшей реализации через систему тайников-закладок. Фигурант находится в изоляторе временного содержания. За перевозку запрещенных веществ в особо крупном размере мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.