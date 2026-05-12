Суд в Омске отменил штраф водителю, спасавшему семью от лобового удара

Москаленский районный суд отменил штраф водителю, который нарушил ПДД, спасая жизни — свои, женщины и троих детей в салоне, об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Омской области.
28 марта 2026 года на трассе столкнулись два автомобиля. Инспектор ДПС выписал обоим водителям штрафы по 2 250 рублей за нарушение расположения на проезжей части. Один из них обжаловал наказание: он не хотел нарушать, а спасался от неминуемого лобового удара. Суд восстановил картину: второй водитель уснул за рулём, выехал на встречку и без торможения поехал прямо на него. Пассажирка рассказала, что водитель подавал звуковой сигнал, но нарушитель не реагировал. Чтобы избежать лобового столкновения, первый водитель выехал на встречную полосу. В этот момент проснувшийся нарушитель резко вернулся на свою полосу, где и произошёл удар.
Суд пришёл к выводу: водитель действовал в состоянии крайней необходимости. Иного способа предотвратить катастрофу с вероятными множественными жертвами не существовало. Постановление отменено, производство прекращено.
Ранее мы рассказывали, что в Омске вынесли приговор водителю опрокинувшегося автобуса.