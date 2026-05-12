Подросток в Гулькевичском районе принес оружие в школу и ранил двух учеников

Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Состояние детей медики оценивают как удовлетворительное.
Кроме того, краевой минздрав региона направил психологов для оказания помощи учащимся школы и их родителям.
«Сейчас предстоит разобраться, как старшеклассник смог пронести с собой оружие. В отношении руководства школы и охранной организации проведем проверку, в муниципалитет уже направлена комиссия министерства образования региона», — заявил губернатор.
