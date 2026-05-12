Охранник получил 8 лет строгого режима за убийство коллеги в Новосибирске

Как установлено судом, преступление произошло в дневное время 8 июня 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сторожевой будке на территории Заельцовского района, вступил в конфликт с приятелем по работе. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина умышленно сдавил потерпевшему шею, полностью перекрыв доступ кислорода.
Причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия. Суд, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее «Сиб.фм» сообщал, что бывшего директора завода в Новосибирске осудили за хищение на пять лет.