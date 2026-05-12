Охранник получил 8 лет строгого режима за убийство коллеги в Новосибирске

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор 63-летнему сотруднику частного охранного предприятия. Он признан виновным в совершении убийства своего знакомого коллеги по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Источник: Сиб.фм

Как установлено судом, преступление произошло в дневное время 8 июня 2025 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в сторожевой будке на территории Заельцовского района, вступил в конфликт с приятелем по работе. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина умышленно сдавил потерпевшему шею, полностью перекрыв доступ кислорода.

Причиной смерти потерпевшего стала механическая асфиксия. Суд, учитывая обстоятельства дела и личность подсудимого, назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, что бывшего директора завода в Новосибирске осудили за хищение на пять лет.