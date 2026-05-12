Прокуратура Гулькевичского района проводит проверку из-за стрельбы в школе

Прокуратурой Гулькевичского района организована проверка по факту произошедшей стрельбы в школе № 1 им. М. И. Короткова, в которой пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Сейчас на месте происшествия находится прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов, он координирует работу специальных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Прокуратура района проводит проверку антитеррористического законодательства, по результатам которой, при наличии обстоятельств, будут приняты меры реагирования.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что в Гулькевичском районе девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и ранил двух учеников. Сейчас пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице. Состояние детей медики оценивают как удовлетворительное.

