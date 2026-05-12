Внезапно скончался майор ГУ МЧС по Нижегородской области Андрей Копытов

10 мая 2026 года на 41-м году своей жизни внезапно ушел из жизни майор Андрей Копытов, старший офицер отдела оперативного реагирования, координации и применения сил на территории федерального округа управления оперативного реагирования, организации взаимодействия и координации деятельности территориальных органов МЧС России по Приволжскому федеральному округу Главного управления МЧС России по Нижегородской области.
О его смерти сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Андрей Александрович Копытов родился 4 марта 1986 года. Окончил Академию гражданской защиты МЧС России в 2009 году. Его профессиональный путь начался с курсантских лет и завершился на посту старшего офицера отдела. За мужество и заслуги в несении службы Андрей Александрович был неоднократно награжден ведомственными знаками отличия МЧС России.
Память об Андрее Александровиче Копытове, как сообщили в ведомстве, навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Церемония прощания с майором Копытовым А. А. пройдет в субботу, 16 мая 2026 года, в 13:00 по московскому времени в Церкви иконы Божией Матери «Взыскание погибших» по адресу: г. о.г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7а, корп. 1.
Захоронение майора Копытова А. А. состоится на кладбище «Березовая роща», расположенном по адресу: г. Нижний Новгород, Приокский район, село Новинки.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.