В ЛНР мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца

В Луганской Народной Республике ребенок получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.
Трагедия произошла в поселке Красный Яр. О взрыве в скорую помощь сообщил друг пострадавшего, после чего на место экстренно выехала бригада медиков. В результате инцидента 13-летний мальчик получил тяжелую минно-взрывную травму.
«К сожалению, мальчик потерял левую стопу», — цитирует министра пресс-служба.
Как уточнила Наталия Пащенко, пострадавшего доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему оказывают помощь хирурги и травматологи. Второй подросток, находившийся рядом в момент взрыва, не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники Следственного управления СК России по ЛНР.