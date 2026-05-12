В ЛНР мальчик подорвался на мине на берегу Северского Донца

13-летний подросток подорвался на взрывном устройстве на берегу реки в ЛНР. Пострадавшего доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему оказывают помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Луганской Народной Республике ребенок получил тяжелые ранения при подрыве на взрывном устройстве на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко.

Трагедия произошла в поселке Красный Яр. О взрыве в скорую помощь сообщил друг пострадавшего, после чего на место экстренно выехала бригада медиков. В результате инцидента 13-летний мальчик получил тяжелую минно-взрывную травму.

«К сожалению, мальчик потерял левую стопу», — цитирует министра пресс-служба.

Как уточнила Наталия Пащенко, пострадавшего доставили в республиканскую детскую клиническую больницу, где ему оказывают помощь хирурги и травматологи. Второй подросток, находившийся рядом в момент взрыва, не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники Следственного управления СК России по ЛНР.

