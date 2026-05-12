Поиск Яндекса
Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На станции Предпортовая задержали 12-летнего зацепера

Транспортные полицейские Петербурга установили юного зацепера на железнодорожной станции Предпортовая. Как рассказали в УТ МВД России по СЗФО 12 мая, им оказался 12-летний местный житель.

Источник: Piter.TV

Подросток хотел «зацепиться» за межвагонное пространство электропоезда до станции Сиверская во время остановки состава. Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с ним профилактическую беседу. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).