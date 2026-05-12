На станции Предпортовая задержали 12-летнего зацепера

Подросток хотел «зацепиться» за межвагонное пространство электропоезда до станции Сиверская во время остановки состава. Стражи правопорядка в присутствии одного из родителей провели с ним профилактическую беседу. В отношении законного представителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).