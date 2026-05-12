Нетрезвый мужчина избил кондуктора на Васильевском острове

На конечной остановке между пассажиром и сотрудницей «Горэлектротранса» произошел конфликт. Злоумышленник в состоянии опьянения вел себя агрессивно и отказывался выходить из салона. Также он нанес кондуктору удары в область груди и лица. Водитель воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.