Нетрезвый мужчина избил кондуктора на Васильевском острове

На конечной остановке между пассажиром и сотрудницей «Горэлектротранса» произошел конфликт. Злоумышленник в состоянии опьянения вел себя агрессивно и отказывался выходить из салона. Также он нанес кондуктору удары в область груди и лица. Водитель воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.
На 1-й линии В. О. поймали 66-летнего рецидивиста. Его и пострадавшую госпитализировали в больницу.
