Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева приговорили к пяти годам

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Абельцева виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей», — огласила решение судья.
В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Абельцеву восемь лет колонии.
Ранее сообщалось, что Абельцев признал вину, а также погасил ущерб. Также сообщалось, что потерпевший по делу претензий к Абельцеву не имеет. Как сообщила прокурор в прениях сторон, подсудимый «вину фактически не признал».
Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем, по его словам, имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. Однако реальной возможности помочь в этом у него не было.
Абельцев четыре раза избирался в Госдуму от ЛДПР.