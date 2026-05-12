Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева приговорили к пяти годам

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем, по его словам, имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. Однако реальной возможности помочь в этом у него не было.