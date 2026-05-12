Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева приговорили к пяти годам

Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии одного из бывших руководителей ЛДПР Сергея Абельцева по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Абельцева виновным и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей», — огласила решение судья.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Абельцеву восемь лет колонии.

Ранее сообщалось, что Абельцев признал вину, а также погасил ущерб. Также сообщалось, что потерпевший по делу претензий к Абельцеву не имеет. Как сообщила прокурор в прениях сторон, подсудимый «вину фактически не признал».

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии обвинения, Абельцев сообщил потерпевшему ложные факты о своих знакомствах и связях с высокопоставленными лицами из числа депутатов Госдумы, в связи с чем, по его словам, имел возможности за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. Однако реальной возможности помочь в этом у него не было.

Абельцев четыре раза избирался в Госдуму от ЛДПР.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2026 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2026 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше