Эксперт Литвинов: вызвавший вспышку на лайнере хантавирус мог мутировать

«Летальные случаи хантавируса — это нетипично для классических форм заболевания, которые обычно протекают легче. Главный вопрос — какой именно штамм вызвал вспышку. Это может быть мутировавший местный вирус, неизученный ранее вид или южноамериканский андский штамм, который в редких случаях передается от человека к человеку при очень тесном контакте. Если вирус научился легко передаваться между людьми, ситуация станет серьезной», — сказал Литвинов, добавив, что пока эксперты полагают, что механизм передачи у хантавируса по-прежнему работает плохо.