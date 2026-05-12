Эксперт Литвинов: вызвавший вспышку на лайнере хантавирус мог мутировать

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вариант хантавируса, ставший причиной смерти нескольких человек на лайнере MV Hondius, может быть мутировавшим, так как обычно заболевание протекает легче. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.
«Летальные случаи хантавируса — это нетипично для классических форм заболевания, которые обычно протекают легче. Главный вопрос — какой именно штамм вызвал вспышку. Это может быть мутировавший местный вирус, неизученный ранее вид или южноамериканский андский штамм, который в редких случаях передается от человека к человеку при очень тесном контакте. Если вирус научился легко передаваться между людьми, ситуация станет серьезной», — сказал Литвинов, добавив, что пока эксперты полагают, что механизм передачи у хантавируса по-прежнему работает плохо.
Окончательные выводы о природе и опасности обсуждаемого штамма можно будет сделать только после завершения исследований, подчеркнул он.
Вечером 11 мая лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.