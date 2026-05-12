Нижегородка решила заработать и отдала мошенникам 3 млн рублей

Мошенники выманили у жительницы Шахуньи почти 3 миллиона рублей, пообещав ей приумножить капитал. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
48-летняя предпринимательница, стремясь увеличить свой доход, стала жертвой аферистов. Доверившись им, она перечислила 2 890 000 рублей на фиктивный «брокерский счет», открытый злоумышленниками.
Вместо ожидаемой прибыли женщина потеряла все свои накопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
