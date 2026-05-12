Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани девятиклассник открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

На Кубани девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двоих учеников. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Гулькевичском районе Краснодарского края девятиклассник пронес в учебное заведение пневматическое оружие и ранил двоих учеников. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Пострадавшие дети оперативно госпитализированы, и врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Для поддержки школьников и их родителей краевой Минздрав направил на место происшествия бригаду психологов.

Глава края назвал ситуацию вопиющей и подчеркнул, что властям предстоит выяснить, как старшеклассник смог беспрепятственно пронести оружие в здание. В связи с ЧП инициирована проверка в отношении руководства школы и частного охранного предприятия, а в муниципалитет уже направлена специальная комиссия краевого министерства образования.

В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что стрельба произошла в школе № 1 имени М. И. Короткова. Для координации работы экстренных служб и правоохранителей на место выехал прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований антитеррористической безопасности в образовательном учреждении, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.