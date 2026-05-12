На Кубани девятиклассник открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

В Гулькевичском районе Краснодарского края девятиклассник пронес в учебное заведение пневматическое оружие и ранил двоих учеников. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Пострадавшие дети оперативно госпитализированы, и врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Для поддержки школьников и их родителей краевой Минздрав направил на место происшествия бригаду психологов.
Глава края назвал ситуацию вопиющей и подчеркнул, что властям предстоит выяснить, как старшеклассник смог беспрепятственно пронести оружие в здание. В связи с ЧП инициирована проверка в отношении руководства школы и частного охранного предприятия, а в муниципалитет уже направлена специальная комиссия краевого министерства образования.
В прокуратуре Краснодарского края уточнили, что стрельба произошла в школе № 1 имени М. И. Короткова. Для координации работы экстренных служб и правоохранителей на место выехал прокурор Гулькевичского района Владимир Хлынов. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований антитеррористической безопасности в образовательном учреждении, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.