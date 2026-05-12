Мебельщик из Слуцка обманул клиентов на сумму более 35 тысяч рублей

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Следователи управления СК по Витебской области устанавливают потерпевших от противоправной деятельности жителя Слуцка, которая была связана с ремонтом, реставрацией и изготовлением мебели, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Источник: Sputnik.by

По данным следствия, 39-летний мужчина совершал противоправные действия на протяжении нескольких лет — с августа 2024-го по февраль 2026-го. Он предлагал жителям разных регионов отремонтировать их мебель или изготовить новую.

«Мужчина, находясь в различных населенных пунктах Республики Беларусь, (…) завладел денежными средствами граждан на сумму более 35 тысяч рублей», — рассказали в СК.

Там также добавили, что во время допроса «предприниматель» пытался оправдаться тем, что принял слишком много заказов, не оценив свои возможности. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в крупном размере, по ч. 3 ст. 209 УК. В качестве меры пресечения в отношении жителя Слуцка избрано личное поручительство.

В СК отметили, что на данный момент известно о более чем 60 эпизодах мошеннической деятельности, однако следователи полагают, что потерпевших может быть больше.

СК