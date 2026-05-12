Лежачую бабушку пообещали доставить на рентген на катафалке под Волгоградом

Медики Котовской ЦРБ попали в скандальную историю. Рассказала о ней внучка пожилой женщины — пациентки Центральной районной больницы.
По словам котовчанки, её 85-летняя бабушка сломала шейку бедра. Операцию ей сделали в Камышине и выписали. Однако, когда она вернулась домой, начались осложнения: у женщины резко поднялась температура и перестала отходить моча.
«Моя 63-летняя мама отвезла бабушку в Котовскую райбольницу. Её госпитализировали в инфекционное отделение и должны были сделать рентген. Но затем медики сказали, что у них нет сил довезти каталку с пациенткой до соседнего отделения», — поделилась внучка с v1.ru.
В МЧС помочь отказались. Тогда в ЦРБ предложили вызвать машину ритуальной фирмы.
«То есть живого человека предлагают везти на рентген в машине для перевозки трупов», — возмущается котовчанка.
Между тем лучше старушке не становится, а родным предлагают забрать её домой, поскольку профильного отделения в больнице нет.
В облздраве подтвердили, что разбираются в сложившейся ситуации, при необходимости семье пациентки окажут содействие.
