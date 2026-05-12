Следователи проверят информацию о нападении собаки на ребенка на Бору

В Нижегородской области организована доследственная проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону, уточнив, что поводом для разбирательства послужили сообщения в средствах массовой информации.
По предварительным данным, инцидент произошел в одном из скверов Борского района. Собака, которую хозяйка вела на поводке, укусила девочку-подростка. В результате нападения ребенок получил травмы, степень тяжести которых сейчас устанавливается.
В настоящее время следователи следственного отдела по городу Бор выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проведения процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.
