СК показал фото белоруса, обманувшего 60 человек с ремонтом и реставрацией

Следственный комитет показал фото белоруса, обманувшего 60 человек с ремонтом и реставрацией.
В период с августа 2024 года по февраль 2026 года 39-летний житель Слуцка находился в различных населенных пунктах страны. Под предлогом оказания услуг по ремонту, реставрации и изготовлению мебели, он завладел деньгами белорусов на сумму более 35 000 рублей.
Во время допроса белорус пытался оправдать свои действия якобы большим количеством заказов, из-за чего не смог рассчитать свои силы. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в крупном размере.
«В настоящее время установлено более 60 эпизодов противоправной деятельности мужчины. Однако у следствия есть основания полагать, что потерпевших от его деятельности может быть гораздо больше», — подчеркнули в СК.
Белорус обманул 60 человек на 35 000 рублей, обещая ремонт и реставрацию мебели. Фото: sk.gov.by.
Следователи просят белорусов, пострадавших от противоправной деятельности обвиняемого и владеющих информацией о других преступлениях фигуранта, позвонить по указанным телефонам: +375 33 399 80 44 (круглосуточно).
