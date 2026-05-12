ТАСС: Мать стрелявшего в школе на Кубани подростка помогла ему купить оружие

«Пистолет он приобрел на маркетплейсе с участием своей мамы», — сказал собеседник агентства.
Напомним, инцидент произошел сегодня утром. По данным следствия, 16-летний школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов. Сразу после момента ЧП он скрылся с места.
В результате нападения двое детей получили травмы. Им оказали медпомощь.
Подростка уже задержали, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
В район отправили психологов от краевого минздрава — они помогут школьникам и их родителям.