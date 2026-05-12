Аэропорт закрыт! Что известно о «Беспилотной опасности» в Прикамье 12 мая

12 мая в 12:35 на территории Пермского края вновь объявили «Беспилотную опасность». Жители получили соответствующую рассылку из официального приложения МЧС. Режим вводят уже в пятый раз с начала мая. Подробнее о том, что известно об угрозе атаки БПЛА в Прикамье и в каких ещё субъектах объявили режим, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Ограничения в аэропорту.
Спустя полчаса после введения «Беспилотной опасности» в Пермском крае объявили план «Ковёр». Росавиация сообщила, что временно закрыт аэропорт «Большое Савино». Ограничения на посадку и отправку воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.
Сейчас в воздушной гавани задерживаются рейсы из Перми в Москву, Сургут, Минеральные Воды и Когалым. Их перенесли в среднем на два часа. Скорректировано расчётное время прибытия самолётов в краевую столицу из Махачкалы, Екатеринбурга, Усинска, Нижневартовска и Когалыма — они прилетят в среднем с опозданием на полчаса.
В 16:00 режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае отменили.
Не только в Пермском крае.
В ряде регионов России также был объявлен режим «Беспилотная опасность». В 7:17 жители Татарстана получили предупреждение через систему экстренного оповещения МЧС.
Позже, в 10:15, сигнал начал действовать на территории Удмуртской Республики. Об этом сообщил глава республиканского комитета по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
В 11:18 режим «Беспилотная опасность» объявили в Оренбургской области. В 14:39 губернатор региона Евгений Солнцев рассказал, что в результате атаки БПЛА повреждён жилой дом.
«Уважаемые оренбуржцы! Звучит сигнал “Воздушная тревога”. В небе над Оренбургом при отражении атаки БПЛА, повреждён жилой дом. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил Евгений Солнцев.
Предупреждение об угрозе атаки БПЛА получили жители Республики Башкортостан в 12:11. Об этом рассказал председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Следом аналогичные меры приняли в Челябинской области. Официально сигнал тревоги поступил из правительства региона в 12:32.
UPD: В 14:25 режим «Беспилотная опасность» в Удмуртии отменили.
Указано местное время каждого региона.
Что нельзя делать при атаке БПЛА?
Министерство территориальной безопасности Пермского края напоминает, что в случае обнаружения беспилотника необходимо незамедлительно покинуть опасную зону: отойти не менее чем на 100 метров за ближайшее здание или деревья, предупредить о возможной опасности окружающих, а также сообщить экстренным службам полную информацию о месте и времени выявления БПЛА по номеру 112.
Нельзя находиться в прямой видимости беспилотника, предпринимать попытки сбить его подручными средствами, пользоваться вблизи БПЛА радиоаппаратурой, мобильными телефонами или устройствам GPS. В случае падения беспилотного летательного аппарата запрещено подходить к нему и трогать его.