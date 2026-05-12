В Петербурге вынесли приговор капитану катера после гибели пассажира

По версии следствия, в ночь на 1 сентября Денис Зенин, имея право управления катером, взял на борт двух знакомых на набережной канала Грибоедова. На катере «Глория» компания отправилась на прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Суд установил, что во время поездки Денис Зенин передал управление судном одному из пассажиров, что является нарушением правил эксплуатации водного транспорта.
После завершения прогулки катер пришвартовали у дома № 66 по набережной канала Грибоедова. Капитан первым выбрался на берег и предложил пассажирам последовать за ним. Во время высадки один из мужчин упал в воду и погиб.