Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге банк получил штраф за психологическое давление на женщину

Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за звонки с требованием вернуть долг.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Банк выплатил 400 тысяч рублей штрафа за злоупотребление правом и психологическое давление — за месяц на телефон жительницы Екатеринбурга поступило 55, в том числе и ранних, звонков с требованием вернуть долг, сообщил региональный главк Федеральной службы судебных приставов.

Согласно объяснению жительницы Екатеринбурга, которое приводит ведомство, между ней и банком был заключен договор об обслуживании, по которому образовались просроченные денежные обязательства, а на телефон стали звонить с требованием вернуть долг. Почти за месяц на ее номер поступило 55 подобных звонков.

«Банк выплатил 400 тысяч рублей за злоупотребление правом и психологическое давление», — говорится в сообщении управления с уточнением, что штраф был выписан по административной статье о нарушении требований законодательства о защите прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Как объяснили в ведомстве, сотрудники банка превысили допустимое количество телефонных переговоров — более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц — и не соблюдали установленные законом временные промежутки, звоня с шести до 7.30 утра.

Штраф уже погашен, добавили в главке.