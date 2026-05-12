Нововоронежец угнал у собутыльника «Ладу Приору» после застолья

Владелец уехал на такси, а его 45-летний приятель не устоял перед соблазном.

Источник: Комсомольская правда

В Нововоронеже сотрудники уголовного розыска раскрыли угон автомобиля «Лада Приора». Машина принадлежала 50-летнему местному жителю, а виновником оказался его 45-летний безработный знакомый, ранее уже неоднократно судимый. Об этом 12 мая рассказали в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в начале мая. Все началось с застолья: владелец авто приехал в гости к подозреваемому на улицу Октябрьскую, где мужчины распивали спиртные напитки. Когда вечер подошел к концу, хозяин машины решил отправиться домой на такси, но в спешке случайно оставил ключи от «Лады» в квартире приятеля.

Наутро подозреваемый обнаружил находку и не удержался от соблазна прокатиться по городу на чужом автомобиле. Однако далеко уехать не получилось: полицейские оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.