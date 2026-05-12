Расследование дела об изнасиловании в пермском наркодиспансере затянулось

В Перми продолжается расследование уголовного дела по заявлению пациентки об изнасиловании в отделении неотложной наркологической помощи на улице Чайковского, 35а. По версии пострадавшей, она поступила в медучреждение в состоянии сильной алкогольной интоксикации, была беспомощна и не до конца осознавала происходящее. Ситуацией воспользовался медбрат. Подозреваемый является инвалидом, в момент преступления он также мог находиться в состоянии опьянения. После инцидента его уволили.