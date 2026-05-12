Расследование дела об изнасиловании в пермском наркодиспансере затянулось

Потерпевшая не исключает обращения к главе СК Александру Бастрыкину.

Расследование дела об изнасиловании в пермском наркодиспансере затянулось, сообщает v-kurse.ru.

В Перми продолжается расследование уголовного дела по заявлению пациентки об изнасиловании в отделении неотложной наркологической помощи на улице Чайковского, 35а. По версии пострадавшей, она поступила в медучреждение в состоянии сильной алкогольной интоксикации, была беспомощна и не до конца осознавала происходящее. Ситуацией воспользовался медбрат. Подозреваемый является инвалидом, в момент преступления он также мог находиться в состоянии опьянения. После инцидента его уволили.

В начале марта СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование».

По данным источника, близкого к потерпевшей стороне, следственные действия с их участием не ведутся, а запланированные экспертизы до сих пор не проведены. Ответственного следователя заменили, что могло повлиять на сроки. Потерпевшая не исключает обращения к главе СК Александру Бастрыкину.

Предварительное следствие должно завершиться в течение двух месяцев с момента возбуждения дела, но уведомлений о продлении потерпевшая сторона не получала. В СК сообщили, что дело расследуется, а информация публикуется по мере возможности на официальных ресурсах.