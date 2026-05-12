В Пермском крае 12 мая сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Краевое министерство территориальной безопасности и МЧС России сообщили о снятии в 16:00 12 мая режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер». Режимы действовали около трех часов.
Режим «Беспилотная опасность» на территории Пермского края действовал с 12:35, «Ковер» — 13:07. Одновременно с режимом «Ковер» Росавиация в 13:20 ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов из Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»). Временные ограничения действовали до 16:09.
В пермском аэропорту задержаны вылет и прилет нескольких авиарейсов.
