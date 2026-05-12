Телеканал ОНТ сказал про задержание литовского шпиона в Беларуси.
Литовский шпион, приезжавший в Беларусь якобы для восстановления отцовского дома, был задержан сотрудниками Комитета государственной безопасности. Агент литовских спецслужб с позывным «Ринго» был под наблюдением белорусской контрразведки с момента въезда в страну.
«Информация о стратегических и военных объектах, закладки для литовской агентуры, конспиративные ночевки у родственников и легенда, которая рассыпалась на первом же допросе», — привели некоторые подробности в эфире телеканала.
И сообщили, что более подробная информация будет озвучена 12 мая после вечернего выпуска новостей.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что США договорились про освобождение пяти заключенных в Беларуси и России.
Также 28 апреля 2026 года на границе Беларуси и Польши прошел обмен задержанными. После состоявшегося обмена спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко.