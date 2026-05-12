В Волгограде председателя ТСЖ обвиняют в растрате денег жильцов

Следователи завели уголовное дело на председателя одного из ТСЖ в Краснооктябрьском районе Волгограда. Руководителя управляющей домом организации обвиняют в растрате. Выписанные ему штрафы за нарушение пожарной безопасности председатель оплачивал не из личных средств, а из денег жильцов. Его указания переводить деньги со счета ТСЖ в адрес контролирующего ведомства выполнял бухгалтер.