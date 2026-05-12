В Башкирии задержан 24-летний парень за оправдание терроризма

Он обвиняется в публичном оправдании терроризма и призывах к насильственным действиям в отношении военнослужащих РФ.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по РБ, в период с марта 2023 года по август 2024 года злоумышленник неоднократно размещал комментарии в Telegram-каналах. Эксперты установили, что в этих высказываниях содержатся признаки оправдания деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории РФ.
В своих сообщениях обвиняемый публично призывал к нанесению ракетных ударов по таким городам России, как Белгород, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, его комментарии содержали побуждения к совершению насильственных действий в отношении российских военнослужащих, в частности к их убийству.
Возбуждено уголовное дело. Парню избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия.