Белорус погиб при обрушении траншеи, помогая своему знакомому. Подробности приводит Следственный комитет.
Вечером в воскресенье, 10 мая, 48-летний житель Ляховичей помогал своему знакомому копать траншею под укладку канализации. В какой-то момент ковш от экскаватора повредил водопроводную трубу. Белорус спрыгнул вниз на глубину примерно двух метров, чтобы остановить течь.
«В этот момент одна из стенок траншеи осыпалась и его засыпало грунтом», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего, он был доставлен в больницу, но скончался от полученных травм.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше