В Туапсе собрано 28 тысяч кубометров загрязненных нефтепродуктами почвы и воды

В Туапсе с береговой линии собрали и вывезли более 27,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: "Российская газета"

Напомним, к 8 мая спасатели собрали около 21 тысячи кубометров замазученных грунта и воды.

Сегодня в ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов задействованы 546 человек, в том числе специалисты МЧС России и 103 единицы техники.

Выбросы нефтепродуктов в реку Туапсе и море произошли в результате пожаров на морском терминале и местном НПЗ, которые были атакованы украинскими дронами 16, 20, 28 апреля и 1 мая.

