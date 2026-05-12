Председатель ТСЖ в Волгограде подозревается в растрате денег жильцов

В Волгограде возбуждено уголовное дело против председателя ТСЖ. Его подозревают в растрате средств организации.
Дело ведет следственный отдел по Краснооктябрьскому району СУ СК России по Волгоградской области. Подозреваемому вменяют два эпизода по части 3 статьи 160 УК РФ — хищение вверенного имущества с использованием служебного положения.
По данным Волгоградского Следкома, председателя неоднократно штрафовали за нарушения пожарной безопасности. Платить из своего кармана он не захотел и дал указание бухгалтеру перечислить суммы со счета ТСЖ в контролирующее ведомство — формально как оплату административных взысканий.
В результате ущерб понесло товарищество — фактически сами жильцы.
Следственные действия продолжаются. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и собирают доказательную базу.
