«Ъ»: имущество экс-замминистра обороны Цаликова на 5,5 млрд рублей требует изъять Генпрокуратура

Генеральная прокуратура РФ подала антикоррупционный иск об изъятии активов на сумму 5,5 миллиарда рублей у бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова и его родственников. О подробностях судебных претензий пишет газета «Коммерсантъ».
Надзорное ведомство настаивает, что стоимость обнаруженного имущества многократно превышает официальные доходы Цаликова, что прямо указывает на получение средств из незаконных источников. В список подлежащих конфискации активов вошли объекты коммерческой и жилой недвижимости, а также земельные участки и здания, расположенные в Подмосковье и Северной Осетии.
По данным «Коммерсанта», в списке изымаемого имущества преобладают активы ООО «Сандора». Речь идет о 3 миллиардах рублей, хранящихся на счетах компании в банке ПСБ, а также о швейном оборудовании балансовой стоимостью почти 391,7 миллиона рублей. Сам Руслан Цаликов категорически отрицает свою связь с данной фирмой.
Среди ответчиков также оказалась мать бывшего пресс-секретаря Сергея Шойгу. Как заявлено в материалах дела, экс-замглавы Минобороны записал на нее элитную недвижимость стоимостью более 73 миллионов рублей: квартиру в московском ЖК премиум-класса «Река» и два парковочных места.