Лишний рот! Бабушка утопила внука в ведре, а тельце закопала в огороде

23-летняя Наталья (все имена изменены. — Ред.) рожала второго ребёнка одна, лёжа в сарае на подушках. Рядом была только 47-летняя мать Ирина. Мальчик родился доношенным, здоровым, шевелил ножками и ручками, смотрел на мир. Но вместо кружевных пелёнок и люльки для него приготовили синее пластиковое ведро с водой. Позже, в суде, бабушка спокойно говорила, что семья не потянула бы второго внука. Поэтому женщина пошла на крайние меры. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Тихое село.
Село Сандата расположено в трёх часах езды от Ростова. Население — около четырёх тыс. человек. Здесь в обычном частном домовладении жила семья, которую односельчане считали вполне благополучной. 23-летняя дочь после разрыва отношений вернулась в родительский дом к матери и отчиму с пятилетним сыном. Когда девушка снова забеременела, она решила, что никто не должен знать о её интересном положении. К гинекологу — ни ногой, на учёт не вставала, округлившийся живот тщательно прятала от соседей и знакомых под просторной одеждой. Как потом стало известно на суде, девушка скрывала беременность от собственной матери. Когда живот уже стал слишком большим и правда открылась, мать очень разозлилась, так как их финансовое положение не позволяло содержать ещё одного ребёнка.
Когда Наталья была уже на девятом месяце беременности, вечером у неё заболел живот. Ирина поняла, что у дочки начались роды. Чтобы не пугать пятилетнего внука, находившегося в доме, женщина предложила перенести процесс в хозяйственную постройку на заднем дворе. На холодный пол сарая положили две старые подушки.
Позже на суде женщина рассказывала, что уже тогда знала, как поступит с новорождённым, потому, что по-прежнему была убеждена — семья двух внуков не потянет. Она заранее приготовила синее пластиковое ведро с водой, которое поставила в углу сарая.
Через полчаса Наталья родила мальчика, который выглядел здоровым, шевелил ручками и ножками.
«Я слышала, как он сделал вдох», — говорила на суде Наталья.
У женщины было сильное кровотечение, и мать сказала ей идти в дом, а сама окунула ребёнка в ведро вниз головой и держала до тех пор, пока тот не перестал подавать признаки жизни. Потом она положила бездыханное тельце в полиэтиленовый пакет и закопала в огороде, а окровавленные подушки закинула в дальний угол сарая и завалила картонными коробками.
Когда Ирина вернулась в дом Наталья спросила её, где ребёнок, и та ответила: «Его нет». Женщина видела синее ведро в углу сарая и испытала ужас, осознав, что произошло, но изменить уже ничего было нельзя.
Холмик у ограды.
Ирина совершила чудовищный поступок, и это не давало ей покоя. Десять дней женщина носила груз в себе. Когда в гости приехала её старшая дочь, бабушка не выдержала.
«Мать позвала меня на улицу. Мы вышли в огород, и она показала на маленький холмик земли. Сказала: “Там находится сын твоей сестры”», — рассказывала позже свидетельница в суде.
Девушка была в шоке. Она не знала, что сестра беременна. Не представляла, что всё это время рядом с ними, в нескольких метрах от дома, лежит закопанный младенец.
Мать рассказала старшей дочке жуткие подробности того вечера и снова объяснила мотив своего поступка тяжёлым финансовым положением.
Старшая дочь очень разозлилась на мать и сестру. Ирина испугалась, что она пойдёт в полицию, и перезахоронила тельце младенца возле лесополосы. Но слухи уже поползли. Старшая дочка рассказала страшный секрет другой родственнице, а та пошла к участковому.
На место выехали сотрудники полиции, прокуратуры, следственного комитета. Целая процессия машин подъехала к дому в тихом селе. При осмотре места происшествия следователи обнаружили в сарае следы крови, на заборе — синее пластиковое ведро, в доме — ножницы. А вскоре откопали и маленькое тельце в пакете.
Экспертиза подтвердила, что смерть младенца произошла в результате утопления. Психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила, что в момент совершения жуткого преступления бабушка Ирина была вменяема. Суд приговорил её к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.