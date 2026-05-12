Лишний рот! Бабушка утопила внука в ведре, а тельце закопала в огороде

Село Сандата расположено в трёх часах езды от Ростова. Население — около четырёх тыс. человек. Здесь в обычном частном домовладении жила семья, которую односельчане считали вполне благополучной. 23-летняя дочь после разрыва отношений вернулась в родительский дом к матери и отчиму с пятилетним сыном. Когда девушка снова забеременела, она решила, что никто не должен знать о её интересном положении. К гинекологу — ни ногой, на учёт не вставала, округлившийся живот тщательно прятала от соседей и знакомых под просторной одеждой. Как потом стало известно на суде, девушка скрывала беременность от собственной матери. Когда живот уже стал слишком большим и правда открылась, мать очень разозлилась, так как их финансовое положение не позволяло содержать ещё одного ребёнка.