Откопал мужскую руку. Соседи избили гостя до смерти и зарыли тело в подвале

Тревогу забила пожилая мать Алексея (все имена изменены. — Ред.), когда сын перестал выходить на связь. Она звонила ему каждый день, но в тот вечер мужчина трубку так и не взял.
Ирина Петровна начала своё маленькое расследование: ниточки привели к семье Мухиных. Местные жители видели, что Лёша в тот роковой день забрёл к Мухиным домой. Как выяснится позже, гостеприимная чета дала соседу не только стол и кров, но и последнее пристанище — в подвале собственного дома. Подробности этой жуткой истории — в материале rostov.aif.ru.
Большая потеря.
«Лёша был спокойным человеком, но выпить любил. Когда выпивал, у него менялось поведение. Гибель сына — большая потеря для меня», — плакала в суде убитая горем мать.
Всё произошло в одном из районов Волгодонска. Алексей скучал без дела, когда к нему пришла двоюродная сестра Марина и предложила прогуляться. По пути они встретили Николая и Татьяну, которые жили на той же улице. Слово за слово — пригласили зайти: выпить, закусить, поговорить по душам.
Но внезапно разговор пошёл не в то русло, хозяин дома Николай стал выгонять Алексея. А тот отказывался уходить. Конфликт перерос в драку. Вопли слышала вся округа. Испуганная дочь Мухиных побежала к соседям за помощью.
А Николай и Татьяна тем временем выгнали Лёшу во двор и стали неистово наносить ему удары. Били руками и ногами — по груди и голове. Выбили зубы, весь двор был залит кровью. Травмы оказались смертельными.
Уехали из страны.
Когда хозяева дома поняли, что Алексей испустил дух, решили замести следы. Они перетащили тело мужчины в подвал и закопали. Остальным домочадцам сказали, что гость ушёл домой.
Искали волгодончанина почти неделю. Полицейские решили проверить дом и досконально прошерстить двор Мухиных. Как признался в суде старший оперуполномоченый отдела уголовного розыска, у правоохранителей уже были подозрения, что труп закопан где-то на территории. И здесь сыщики не ошиблись.
«В подвальном помещении, на глубине около 60 см, я откопал мужскую руку, после чего прекратил раскопки и доложил о находке в дежурную часть. Впоследствии было установлено, что это труп Алексея», — пояснил оперативник.
Но задержать предполагаемых виновников не удалось: на следующий же день они покинули страну. Тем не менее суд в отношении женщины состоялся заочно. В отношении мужчины выделено отдельное производство. Обоим вменили умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.
Мухину объявили в международный розыск, заочно заключили под стражу. Волгодончанку приговорили к 10 годам колонии. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания женщины.