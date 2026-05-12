В Воронежской области семерых пропавших без вести нашли мёртвыми

Всего в течение семи дней волонтёрам поступило 27 заявок на поиск людей. 18 из них были закрыты со статусом «Найден, жив!». Также добровольцам удалось найти родных для двух потерявшихся людей. Одна заявка, поступившая в отряд, осталась неподтверждённой.