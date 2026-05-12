В Воронежской области семерых пропавших без вести нашли мёртвыми

Семерых пропавших без вести в Воронежской области нашли погибшими. Данными за период с 4 по 10 мая поделились представители регионального отделения поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во вторник, 12 мая.
Всего в течение семи дней волонтёрам поступило 27 заявок на поиск людей. 18 из них были закрыты со статусом «Найден, жив!». Также добровольцам удалось найти родных для двух потерявшихся людей. Одна заявка, поступившая в отряд, осталась неподтверждённой.
Местонахождение четырёх человек до сих пор неизвестно. Их поиск продолжается.