В Самарской области остаются подтопленными 27 участков и одна автодорога

По данным на вторник, 12 мая, в Самарской области в результате паводка остаются подтоплены 27 приусадебных участков и одна автодорога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
«16 участков в СНТ “Гидромеханизатор” и 11 — в СНТ “Вишенка” на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти все еще не освободились от воды», — рассказали в пресс-службе.
Также подтоплен один участок автомобильной дороги, которая ведет к городскому пляжу в поселок Гранный. Ранее «КП-Самара» рассказывала о паводковой ситуации в регионе и уровнях воды в реках, которые продолжают снижаться.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше