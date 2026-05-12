В Самарской области остаются подтопленными 27 участков и одна автодорога

В Самарской области еще не все участки освободились от паводковых вод.

Источник: МЧС РФ

По данным на вторник, 12 мая, в Самарской области в результате паводка остаются подтоплены 27 приусадебных участков и одна автодорога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«16 участков в СНТ “Гидромеханизатор” и 11 — в СНТ “Вишенка” на полуострове Копылово в Комсомольском районе Тольятти все еще не освободились от воды», — рассказали в пресс-службе.

Также подтоплен один участок автомобильной дороги, которая ведет к городскому пляжу в поселок Гранный. Ранее «КП-Самара» рассказывала о паводковой ситуации в регионе и уровнях воды в реках, которые продолжают снижаться.

