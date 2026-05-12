В Тульской области осудили членов банды, занимавшейся вымогательством

По данным ведомства, Хатам Азизов в июне 2022 года создал банду для вымогательства и хищения денег у предпринимателей. Члены банды успели совершить четыре преступления в Тульской области и ХМАО, в результате они незаконно завладели имуществом на сумму свыше 1 миллиона рублей. Также у организатора банды нашли боеприпасы к огнестрельному оружию.